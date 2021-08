Les 24 Heures du Mans entrent dans l'ère Hypercar

(Belga) La 89e édition des 24 Heures du Mans, en France, aura lieu de samedi à dimanche. 60 voitures sont engagées.

Reportées de juin à août pour accueillir du public, ils seront 50.000 spectateurs autorisés ce week-end sur le circuit duMans. La grande nouveauté sera la présence des Hypercar, la nouvelle catégorie reine qui a remplacé le LMP1. Le constructeur japonais Toyota fera face au privé américain Glickenhaus, qui a surpris en signant le meilleur temps de la Journée Test, dimanche dernier. Engagé avec une ancienne LMP1 remise aux normes règlementaires actuelles, Alpine sera aussi présent pour disputer la victoire. Toyota visera un quatrième succès d'affilée, ce qui n'est plus arrivé depuis Audi, qui avait gagné cinq fois de suite entre 2010 et 2014. La deuxième classe des prototypes, le LMP2, est la catégorie la plus fournie avec 25 voitures. Les candidats à la victoire sont nombreux. Ralenties cette année, ces voitures restent néanmoins proches des Hypercar au niveau chronométrique et pourraient créer la surprise en cas de problèmes de jeunesse devant. La LMP2 la plus rapide de la Journée Test n'a été que 2 secondes plus lente que le meilleur temps absolu de la Glickenhaus. En GTE, la catégorie Pro verra huit voitures en découdre avec les constructeurs Ferrari, Porsche et Corvette, absent en 2020 en raison de la pandémie. Le GTE-Am sera aussi très disputé avec 23 voitures. Les journées de mercredi et jeudi seront consacrées aux essais, avec une séance de qualifications le mercredi soir et l'Hyperpole le jeudi à 21h. Le départ de la course sera donné ce samedi à 16h. (Belga)