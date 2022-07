Lucas Coenen remporte la manche de Lommel du championnat d'Europe EMX250

(Belga) Lucas Coenen (Husqvarna) a remporté son premier Grand Prix cette saison dans le championnat d'Europe de motocross en EMX250 en remportant l'étape de Lommel dimanche.

Lucas Coenen, 15 ans, a remporté les deux manches au programme sur le circuit sablonneux dans le Limbourg, ses deux premiers succès en championnat d'Europe. Le jeune espoir bruxellois du motocross belge remonte à la troisième place au classement général après cette 7e des 10 épreuves au programme, avec 208 points pour le Néerlandais Rick Helzinga (Yamaha), 281 points et le Norvégien Cornelius Toendel (Fantic). Lucas et Sacha, son frère jumeau, ont roulé pour la première fois en MX2, lors du Grand Prix de République Tchèque à Loket le week-end dernier. Sacha a terminé 34e et Lucas 21e, décrochant ses premiers points au championnat du monde. (Belga)