9 mois plus tard, Marc Marquez a retrouvé la piste (vidéo)

L'Espagnol Marc Marquez, six fois champion du monde en MotoGP et toujours convalescent neuf mois après une fracture au bras droit, a repris le guidon d'une Honda mardi sur le circuit de Montmelo, en Catalogne, selon des images publiées sur les réseaux sociaux.

Après s'être fracturé l'humérus droit le 19 juillet à Jerez (Espagne) lors du premier GP de 2020, Marquez est depuis absent des circuits et a été opéré à trois reprises, la dernière fois en décembre. Vendredi, le pilote officiel de Honda a reçu le feu vert médical pour intensifier sa rééducation.



A l'heure actuelle, il est inscrit pour le premier Grand Prix de la saison 2021 au Qatar le 28 mars, sans garantie d'y participer toutefois. "Si ce n'est pas possible, j'essaierai d'être là pour le deuxième Grand Prix du Qatar (le 4 avril). Et si ce n'est pas possible, nous essaierons d'être à Portimao", au Portugal, le 18 avril, a indiqué le pilote de 28 ans, lors de la présentation de la saison de son équipe en février.



Le week-end dernier, Marquez avait déjà repris le guidon d'une mini-moto.