Mick Schumacher fixé sur son avenir pour la saison 2020: "Cela aurait été sensationnel de faire le grand saut"

Mick Schumacher, 20 ans, douxième au classement provisoire du championnat FIA de Formule 2 avant la finale d'Abou Dabi, ce week-end, ne totalisera pas assez de points pour prétendre à une super licence la saison prochaine. Ce qui le contraint à prolonger d'un an sa carrière au sein de l'écurie italienne de F2 Prema.



"Avec l'espoir de faire mieux", en 2020 a-t-il confié jeudi. Il aura pour équipier le Russe Robert Shwartzman, 20 ans, champion sortant de la FIA Formule 3, a-t-il été annoncé dans le même communiqué. "Je pense que les choses seront plus faciles pour moi l'année prochaine", a déclaré Schumacher, qui ne perd évidemment pas de vue son objectif de suivre les traces de son père, septuple champion du monde de Formule 1. "Je connais en effet à présent la voiture, les pistes, et tout ce qui se passe au cours d'un week-end ", "Cela aurait été sensationnel de faire le grand saut vers la F1 maintenant", avoue-t-il. "Mais une deuxième campagne au niveau juste en-dessous me permettra d'acquérir de l'expérience. Je vais l'entamer avec de très utiles leçons apprises, que ce soit sur la façon de piloter la voiture, gérer les pneus Pirelli, ou bien travailler dans un imposant environnement de travail". L'équipe Prema figure parmi les favorites de la saison 2020 de Formule 2, son objectif avoué étant d'ailleurs de remporter le championnat. Schumacher Jr compte une victoire, décrochée début août au Grand Prix de Hongrie. Il évolue au sein de l'écurie Prema depuis ses débuts en F4 il y a quatre ans.