Moto2 - Barry Baltus 14e du Grand Prix du Japon

(Belga) Le Warétois Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a terminé 14e ce dimanche matin du Grand Prix du Japon Moto2 à Motegi, seizième manche du championnat du monde.

Parti d'une excellente 10e position, le pilote belge a perdu plusieurs positions au départ et a longtemps navigué aux alentours de la 15e place tout au long de la course. Comme souvent, Baltus a su rester hors des problèmes et a terminé à la 14e place, sa huitième arrivée dans les points de la saison et la quatrième consécutive. Le Japonais Ai Ogura (Kalex Honda Team Asia) s'est imposé à domicile devant son rival espagnol Augusto Fernandez (Kalex KTM Red Bull Team Ajo). Ce dernier reste leader au championnat avec deux points d'avance sur Ogura. Barry Baltus occupe la 20e place avec 28 points. (Belga)