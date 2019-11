MotoE: Xavier Siméon chute à Valence, Matteo Ferrari premier vainqueur de la Coupe du monde

(Belga) Xavier Siméon a chuté dans la dernière course de MotoE, la Coupe du monde de motocyclisme électrique à Valence, en Espagne. Il termine 6e du classement final remporté par l'Italien Matteo Ferrari.

Après avoir pris la 4e place de la première course valencienne samedi, Xavier Siméon n'est pas allé très loin ce dimanche. Le Bruxellois a chuté dans le premier tour de la course 2 alors qu'il dépassait l'Australien Joshua Hook. Cette chute vient conclure une fin de saison difficile pour Xavier Siméon. Après être monté sur le podium deux fois d'affilée en Autriche et à Saint-Marin (course 1), il a ensuite chuté à deux reprises dans la course 2 de Saint-Marin et dans la dernière course de la saison ce dimanche en Espagne. Une chute qui le prive d'une place sur le podium final du championnat. Le Brésilien Eric Granado s'est de nouveau imposé au terme d'une belle lutte avec le Britannique Bradley Smith. En terminant 5e de la course 2, l'Italien Matteo Ferrari était assuré de devenir le premier vainqueur de la Coupe du monde de l'histoire de la MotoE. Une course reste au programme de Xavier Siméon cette saison avec les 8 Heures de Sepang en Championnat du monde d'endurance le 14 décembre, deuxième manche du championnat. Il avait été contraint de déclarer forfait lors de l'épreuve d'ouverture, le Bol d'Or, en septembre dernier, après avoir chuté quelques jours avant la course. (Belga)