MotoGP: Le Kazakhstan pour la première fois au programme à partir de 2023

(Belga) Les promoteurs du championnat du monde de motocyclisme de vitesse ont annoncé mardi l'intégration du Grand Prix du Kazakhstan, qui se disputera sur le circuit international de Sokol, lors de la saison 2023. C'est la première fois que la MotoGP va se rendre en Asie centrale.

Le Kazakhstan devient le 30e pays à accueillir un GP moto depuis 1949 et Sokol est le 74e tracé sur lequel se déroule une course en catégorie reine, a précisé le communiqué. L'accord a été conclu pour les cinq prochaines saisons. Pour l'heure, le calendrier officiel du MotoGP pour la saison prochaine n'a pas encore été publié mais pourrait comporter un total de 21 courses, comme il était prévu en 2022 avant l'annulation du GP de Finlande. Nouveauté l'an prochain : chaque événement comportera deux courses, une course sprint le samedi et le véritable Grand Prix le dimanche. (Belga)