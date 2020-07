MotoGP - Marc Marquez opéré avec succès de l'humérus

(Belga) Lourdement tombé dimanche lors du Grand Prix d'Espagne de MotoGP, Marc Marquez a été opéré avec succès de l'humérus droit, a annoncé le Repsol Honda Team mardi sans pour autant préciser la date de son retour.

Les médecins ont procédé à une réduction ouverte de la fracture et fixé une plaque en titane. L'équipe a ajouté que le nerf radial n'a pas été touché et que le Catalan, sextuple champion du monde de la catégorie reine, allait rester 48 heures en observation à l'hôpital universitaire Dexeus de Barcelone. Marquez occupait la 3e place de la course quand sa moto s'est dérobée. L'Espagnol a alors effectué une impressionnante chute. Il s'est relevé en se tenant le poignet droit avant d'être évacué sur une civière avec une minerve placée au tour du cou. Après la course, son équipe a annoncé qu'il souffrait d'une fracture de l'humérus droit. Le GP d'Espagne, première épreuve du championnat du monde MotoGP 2020, a été remportée par le Français Fabio Quartararo (Yamaha). Le GP d'Andalousie est prévu dimanche sur ce même circuit de Jerez. (Belga)