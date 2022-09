MotoGP: Marc Marquez partira en pole position au Japon, Quartararo 9e

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Honda) partira en pole position pour le GP du Japon dimanche, tandis que le leader au championnat, le Français Fabio Quartararo, s'élancera 9e, trois places devant son rival italien Francesco Bagnaia (12e).

Marquez, revenu le week-end dernier en compétition après trois mois d'absence en raison d'une opération au bras droit (la quatrième en deux ans), signe sur le circuit détrempé de Motegi sa première pole depuis 2019, décrochée ici même au Japon.

"Ce matin (lors des essais libres, NDLR), je me sentais déjà très performant sous la pluie, et je me suis dit que s'il pleuvait encore cet après-midi, j'allais tenter quelque chose", a réagi l'Espagnol à la fin des qualifications.

Au pays du soleil levant, Marquez est le pilote de la grille à qui le circuit de Motegi réussit le mieux, avec cinq victoires toutes catégories confondues, dont trois en MotoGP.

Il reste le dernier vainqueur au Japon, en 2019, quand il était encore le patron de la discipline avant sa chute en 2020, suivie de plusieurs opérations du bras lui ayant fait manquer de nombreuses courses depuis.

L'Espagnol partira en première ligne devant l'autre Français de la grille Johann Zarco (Ducati-Pramac) et le Sud-africain Brad Binder (KTM).

Derrière, Quartararo s'élancera de la troisième ligne. S'il n'est que 9e sur la grille, le Niçois est parvenu à garder à distance son poursuivant au championnat, Bagnaia, seulement 12e dans des conditions humides qu'il n'apprécie guère.

Au championnat, avant cette manche, la 16e de la saison (sur 20), Quartararo devance de dix points Bagnaia (Ducati).

Les deux pilotes vont toutefois devoir se méfier d'Aleix Espargaro (Aprilia), 3e au général à 17 unités du Français. L'Espagnol partira dimanche à la 6e place.