MotoGP: "Nous ne sommes pas assez rapides et il faut savoir pourquoi", dit Quartararo

"Nous ne sommes pas assez rapides et il faut savoir pourquoi", a déclaré le pilote français Fabio Quartararo après avoir concédé dimanche le titre mondial en MotoGP à l'Espagnol Joan Mir.

"Le feeling depuis Le Mans (le Grand Prix de France début octobre ndlr.) n'est plus là", a-t-il déploré alors qu'il est tombé lors du Grand Prix de Valence dimanche et n'a pu terminer la course.

"Il faut trouver une solution pour être compétitif sur tous les tracés comme l'an dernier", a-t-il ajouté à l'endroit des ingénieurs de sa moto Yamaha.

Après avoir remporté les deux premières courses de la saison, le Niçois a marqué le pas et s'est fait progressivement remonter par Joan Mir et sa Suzuki.

"Pendant le confinement, je me suis beaucoup entraîné et je ne suis pas surpris que dès les premières courses j'étais compétitif tout de suite. Mais quand nous sommes arrivés sur les pistes où nous étions déjà un peu en difficulté l'an dernier, cela n'allait plus".

Contrairement à Franco Morbidelli, son coéquipier de l'écurie satellite SRT vainqueur dimanche, il dispose d'une machine avec les dernières évolutions alors que l'Italien pilote lui une moto de l'an dernier.

"Je dois m'adapter à la moto car malgré tous les changements que nous avons faits, cela ne change rien", a-t-il reconnu. "Quand on travaille autant sur la machine 2020, elle doit être meilleure. Mais l'ancienne moto est plus régulière. Nous devons décider quelle configuration nous aurons l'an prochain", a souligné Fabio Quartararo, 21 ans, qui rejoindra l'écurie d'usine pour la saison 2021.

"Pour l'instant, je serais plus pour partir avec la moto de l'an dernier que celle de cette année", a-t-il indiqué, rappelant qu'il avait fait 7 podiums en 2019 pour sa première saison en MotoGP.

"Franco s'est beaucoup amélioré mais, même si jai gagné deux courses cette année, je ne suis pas heureux car je pense qu'avec une moto plus régulière on aurait pu se battre davantage", a-t-il regretté.

Il a salué le titre de Joan Mir qui "a fait une saison fantastique, très régulière et c'est pour cela qu'il a gagné le championnat qu'il mérite totalement".