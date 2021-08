MotoGP: première victoire admirable pour Jorge Martin en Styrie

Novice dans la catégorie, gravement blessé en début de saison, imperturbable malgré un drapeau rouge... l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a surmonté les obstacles pour remporter dimanche sa première course en MotoGP lors du Grand Prix de Styrie, en Autriche.

Au terme d'un GP interrompu par un impressionnant accident, le pilote de 23 ans partage le podium avec deux pointures: l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), champion en titre qui se relance dans la course à la couronne, et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui porte de 34 à 40 points son avance en tête du classement des pilotes.

Dans des tribunes ouvertes à tous les spectateurs "vaccinés, testés ou guéris du Covid-19" mais clairsemées, le second Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) se classe 6e et conserve sa 2e place au championnat, 11 longueurs devant Mir, nouveau 3e.

Sur un circuit, le Red Bull Ring de Spielberg, qui ne met pas en valeur sa Yamaha, Quartararo a terminé soulagé d'avoir limité la casse face à ses concurrents pour le titre. "Le meilleur objectif que nous pouvions avoir était le podium", a souligné le pilote de 22 ans.

La pluie annoncée n'est finalement pas tombée et, mal à l'aise dans ces conditions, "El Diablo" ne peut que se réjouir de la clémence de la météo.

- "Belle récompense" -

Seul rival direct du Français à avoir fait mieux que lui, Mir estime qu'il lui manquait "quelques dixièmes au tour pour battre Jorge Martin" mais, pour lui, l'essentiel est ailleurs.

"Ce podium est important parce Suzuki a beaucoup travaillé pour apporter de nouveaux éléments pendant l'été et notre niveau de performance est enfin meilleur. C'est une belle récompense", se félicite-t-il.

S'il s'agissait de la 10e manche de la saison, la première au retour de la trêve estivale, ça n'était que la 6e course en MotoGP pour Martin !

L'Espagnol, arrivé en Mondial en 2015 et sacré en Moto3 en 2018, a manqué quatre GP après une grave chute au Portugal en avril. Sept fractures et une lourde opération chirurgicale plus tard, le voilà revenu au niveau que son début de saison laissait entrevoir.

En six épreuves, Martin a décroché deux pole positions (à Doha et en Styrie) et deux podiums (2e à Doha, 1er en Styrie).

De quoi décomplexer celui qui osait à peine dire samedi qu'il visait un premier succès dans l'élite.

- "Un grand pas vers mon rêve" -

"C'est un grand pas vers mon rêve de devenir champion du monde", assure-t-il désormais. "J'espère faire la même chose la semaine prochaine (de nouveau sur le Red Bull Ring pour le GP d'Autriche, ndlr). Ca ne sera pas facile mais nous avons un peu de marge de progression. On essayera de gagner", promet le madrilène.

On retiendra également la 8e position de son compatriote Marc Marquez (Honda) et la 13e du vétéran italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT), qui a annoncé jeudi qu'il prendra sa retraite en fin de saison.

Image choc, au début du 3e tour, l'Espagnol Dani Pedrosa, "wildcard" chez KTM, a chuté au virage 3. Plusieurs concurrents l'ont évité de justesse mais Lorenzo Savadori (Aprilia) a percuté sa moto. L'Italien est parti en glissade et sa monture a pris feu, embrasant également la KTM.

Sorti sur civière, Savadori a rejoint son camion dans le paddock en boitant. Victime d'une fracture de la malléole droite, il va être opéré dans le but de revenir en Grande-Bretagne fin août.

Contrairement à l'Italien, Pedrosa a pris le 2e départ une quarantaine de minutes plus tard pour finalement se classer 10e. Pas mal pour quelqu'un qui a arrêté la compétition fin 2018 et n'est, depuis, "que" pilote d'essai de la marque autrichienne !

La sécurité du Red Bull Ring -- en particulier des virages 2 et 3 -- est une préoccupation après des accidents l'an dernier qui ont également provoqué des interruptions de course et auraient pu avoir de graves conséquences.