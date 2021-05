MotoGP: Quartararo opéré avec succès de son bras droit

Le pilote français Fabio Quartararo, opéré avec succès mardi après un problème musculaire à l'avant-bras droit survenu dimanche au Grand Prix d'Espagne, est attendu au GP de France le 16 mai, a annoncé son équipe Yamaha mardi.

"Le médecin m'a dit que l'opération pour l'+arm pump+ (le syndrome des loges, un problème musculaire, ndlr) s'est très bien passée. Je suis vraiment impatient de commencer à travailler sur le bras cette semaine afin d'être à 100% pour Le Mans", a précisé le pilote, sur le compte Twitter de son écurie Yamaha.

"Je suis très positif quant à mon rétablissement et j'ai hâte de remonter sur ma M1", sa moto officielle Yamaha, a-t-il poursuivi, dans un message accompagné de photos depuis sa chambre d'hôpital à Aix-en-Provence.

"On s'attend à ce qu'il soit de nouveau en pleine forme pour le Grand Prix de France", 5e manche de la saison qui se tiendra du 14 au 16 mai sur le circuit du Mans, a déclaré Yamaha.

Déjà opéré en juin 2019 à l'avant-bras droit pour un syndrome des loges, Quartararo n'avait "plus de force" et son bras était comme "de la pierre" dimanche. Il a alors terminé 13e d'une course qu'il dominait.

Le Français de 22 ans est 2e du championnat du monde MotoGP, après avoir remporté deux courses sur quatre.