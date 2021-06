MotoGP: torse nu à 340 km/h "ce n'est pas génial", relève Quartararo

Leader du championnat du monde de MotoGP, Fabio Quartararo a fini le Grand Prix de Catalogne 6e et torse nu à plus de 300 km/h dimanche, après une ouverture impromptue de sa combinaison: "Ce n'est pas génial sincèrement".

Après ce fait de course, le Français déstabilisé a coupé irrégulièrement un virage, lui valant une première pénalité de trois secondes. Quelques heures après la course, il a à nouveau été pénalisé de trois secondes et rétrogradé de la 4e à la 6e place.

Q: Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé?

R: "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ma combinaison s'est ouverte, j'ai essayé de la remettre en position normale mais je ne pouvais pas le faire. Je ne sais pas pourquoi ça s'est ouvert, j'ai essayé de la fermer. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. J'ai essayé de continuer normalement, ce n'était forcément pas facile avec la combinaison ouverte, mais je suis resté concentré sur la course pour rester sur le podium. J'ai malheureusement eu cette pénalité (de trois secondes pour avoir coupé un virage illégalement, ndlr), qui n'est pas claire selon moi, ce sont les règles mais elles sont sévères."

Q: Qu'est-ce que cela fait d'être torse nu à cette vitesse?

R: "Ce n'est pas génial sincèrement, ce n'est pas la meilleure sensation que j'ai eue. Conduire en scooter ça va, mais conduire à 340 km/h, avec l'air qui entre dans la combinaison ça fait un effet parachute. Malheureusement je n'arrivais pas trop à m'arrêter en bout de ligne droite, dans les freinages assez forts. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir Jack (Miller, finalement 3e grâce à la pénalité du Français) derrière. J'ai fait de mon mieux".

Q: En pole position, vous étiez favori. Quel est votre sentiment général après coup ?

R: "Ca arrive d'être favori pendant et de finalement ne pas réussir à gagner la course. Mais en étant honnête, Miguel (Oliveira, vainqueur) était un peu plus rapide aujourd'hui. Je n'avais pas un très bon feeling avec mon pneu arrière, mais je suis vraiment satisfait de ma course, je me suis fait un petit peu chahuter, j'ai eu une Suzuki, une Aprilia, une Ducati, une KTM devant moi... mais j'ai réussi à remonter et les doubler. C'est quelque chose que l'année dernière je n'aurais pas spécialement réussi. Je me suis battu jusqu'à la fin. On a mérité cette 3e place qui s'est transformée en 4e place. Quand j'ai vu que ma combinaison était ouverte, quand je finis troisième mais que je me vois 4e finalement (avant sa seconde pénalité le rétrogradant à la 6e place, ndlr)... Je me suis dit +on va rester calme, on va rester tranquille+. Ce n'est pas le résultat que j'attendais mais la réaction était la meilleure que je pouvais avoir".