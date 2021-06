MotoGP: Zarco, en pole en Allemagne, met Quartararo sous pression

Le duel franco-français continue mais les rôles s'inversent: Johann Zarco, 2e du championnat du monde, partira pour la première fois cette saison en pole position devant le leader Fabio Quartararo, au Grand Prix d'Allemagne.

Jamais Zarco n'a été aussi proche d'une première victoire en catégorie reine. Le Français a pris à quatre reprises la 2e place, en sept manches. Pour la 8e, dimanche à 14h00, il s'est idéalement placé pour, enfin, à 30 ans, monter sur la plus haute marche du podium.

C'est la 6e pole en catégorie reine et la première cette saison pour Zarco, qui a réalisé le meilleur temps avant de chuter de manière spectaculaire mais sans gravité. L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) complètera la première ligne.

Avant cette 8e manche, Zarco a 14 points de retard sur Quartararo au classement mondial. Le pilote Ducati-Pramac, double champion du monde Moto2 (2015, 2016), confirme week-end après week-end ses ambitions et pousse son jeune compatriote, 22 ans, dans ses retranchements.

"Le tour était nickel. (...) Tout a fonctionné, du coup une belle position pour l'anniversaire de Veronika, bisous chérie!", a réagi au micro de Canal+ Johann Zarco, dédiant sa performance à sa compagne.

"On est un peu en difficulté depuis le début du week-end, mais j'ai fait de mon mieux et je suis finalement content, on a un bon rythme, on verra demain", a analysé Quartararo, privé d'une 6e pole position d'affilée par son compatriote.

- Marquez de retour -

Les deux Français devront également se méfier du sextuple champion du monde Marc Marquez (Honda), qualifié à la 5e place, son meilleur résultat cette saison.

L'Espagnol récupère encore après une longue absence sur blessure mais il reste sur dix victoires en Allemagne, où la course a été annulée en 2020 pour cause de pandémie. De 2010 à 2012 en catégories inférieures et depuis 2013 en MotoGP, l'Espagnol de 28 ans est invaincu sur le circuit du Sachsenring.

Il sera encadré en 2e ligne par l'Australien Jack Miller (Ducati), 3e du championnat, et par le Portugais Miguel Oliveira (KTM), vainqueur du dernier Grand Prix en Catalogne.

Jorge Martin (Ducati-Pramac), Pol Espargaro (Honda), Takaaki Nakagami (Honda-LCR) et Francesco Bagnaia (Ducati), complètent le Top 10 de la grille.

Le vétéran de la discipline Valentino Rossi (Yamaha-SRT), 42 ans, partira une nouvelle fois loin des premiers, à la 16e place.

Plusieurs pilotes de premier plan partiront également loin derrière: le tenant du titre espagnol Joan Mir (Suzuki), 5e du championnat, sera 17e, devant le vice-champion du monde italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT), 18e. Pire encore, l'Espagnol Maverick Vinales, équipier de Quartararo chez Yamaha, partira 21e sur 22.

En Moto2, l'Espagnol Raul Fernandez continue son excellente première saison en signant une 3e pole. Avec déjà deux victoires, il est deuxième du championnat derrière Remy Gardner.

En Moto3, le Tchèque Filip Salac, 19 ans, a pris pour la première fois de sa carrière la pole. Le leader Pedro Acosta partira 13e. Le débutant français Lorenzo Fellon, 16 ans, partira lui en deuxième ligne, 6e. Son meilleur résultat, et de loin, en qualification.

Vendredi, une cérémonie a été organisée en hommage au pilote suisse Jason Dupasquier, décédé à 19 ans le 30 mai après un accident lors des essais libres en Italie. Son numéro, le 50, a été définitivement retiré de la catégorie Moto3.