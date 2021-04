Nicolas Gilsoul, largué par Thierry Neuville, va faire son retour le weekend prochain

Nicolas Gilsoul effectuera son retour en compétition ce weekend au Rallye Sanremo. L'ancien copilote de Thierry Neuville disputera cette manche du championnat d'Italie à la droite du Français Paul Antoine Santoni à bord d'une VW Polo R5.

"Ce sera l'occasion pour moi de me replonger dans le bain après la rupture, injustifiée à mes yeux, de la collaboration avec Thierry Neuville", a déclaré Nicolas Gilsoul dimanche sur sa page Facebook. "J'ai mis ces dernières semaines à profit pour réfléchir positivement à mon avenir dans le sport automobile et maintenir ma condition de manière à me tenir prêt à saisir toute possibilité, réconforté par les innombrables marques de soutien et d'encouragement qui m'ont été adressées".

Nicolas Gilsoul a été le copilote de Thiery Neuville pendant dix ans. Cette collaboration s'est terminée de manière abrupte en janvier dernier quelques jours avant le Rallye Monte Carlo, manche d'ouverture du championnat du monde, que Neuvllle dispute désormais en compagnie de Martijn Wydaeghe. Thierry Neuville sera lui aussi au départ du Rallye Sanremo.

Le pilote Hyundai y sera pour préparer le rallye de Croatie, 3e rendez-vous WRC prévu du 22 au 25 avril dans la région de Zagreb. Équipier de Neuville chez Hyundai, l'Estonien Ott Tänak sera aussi de la partie dans le nord de l'Italie. Le Rallye de Sanremo est un classique du sport automobile et faisait partie du calendrier WRC entre 1973 et 2003. Thierry Neuville, associé à Nicolas Gilsoul, avait remporté l'épreuve, alors inscrite au calendrier IRC, en 2011, au volant d'une Peugeot 207 S2000.