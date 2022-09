Nouveau le 1er octobre - Modification de certaines règles du code de la route

(Belga) Le code de la route sera modifié le premier octobre. Il accueillera quelques nouveautés tandis que plusieurs règles déjà existantes seront adaptées.

Un nouveau panneau indiquera que seuls les vélos peuvent se stationner dans la zone entre 07h30 et 18h00 mais que les automobilistes pourront s'y garer en soirée. Se parquer en voiture dans la zone en dehors des plages horaires définies sera synonyme d'une amende de 58 euros. Le panneau interdisant l'usage du "cruise control", lui, disparaitra en raison de son obsolescence au regard de l'évolution des régulateurs de vitesse, devenus plus intelligents. Concernant les vélos, les speeds pedelecs pourront circuler sur les trottoirs partagés le long des routes limitées à 50 km/h et seront tenus d'emprunter la piste cyclable sur les routes au-dessus de cette limite. Deux nouvelles sortes de vélos feront également leur apparition: le vélomobile (vélo équipé d'un carénage, NDLR) et le vélo couché. Le code permettra enfin aux autorités de créer des chaussées à voie centrale. Si une chaussée n'est pas assez large pour y aménager une piste cyclable dans chaque sens et que l'aménagement s'y prête, la chaussée à voie centrale réservera une bande unique pour les véhicules motorisés en voie centrale. De part et d'autre, un espace sécurisé sera réservé aux cyclistes. (Belga)