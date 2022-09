Ogier de retour au rallye de Nouvelle-Zélande, fin septembre

(Belga) Le Français Sébastien Ogier sera au départ du rallye de Nouvelle-Zélande, 11e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), du 29 septembre au 2 octobre, a annoncé dimanche matin l'écurie Toyota sur les réseaux sociaux.

Toyota alignera quatre voitures en Nouvelle-Zélande, dont une pour le probable futur champion du monde, le Finlandais Kalle Rovanperä, 21 ans, qui s'est déjà imposé cinq fois cette saison, en neuf manches, et dispose de 72 points d'avance sur l'Estonien Ott Tänak (Hyundai). Octuple champion du monde, Ogier n'avait prévu de courir que quelques épreuves cette saison. Il n'a plus roulé en WRC depuis le Rallye Safari, au Kenya, où il a pris la 4e place fin juin. Son ancien rival Sébastien Loeb, neuf fois sacré en WRC, est lui aussi "pigiste" cette année. Il a remporté le Monte-Carlo en ouverture de la saison, puis a abandonné au Portugal et terminé 8e au Kenya. Loeb sera de retour en fin de semaine prochaine pour le Rallye de l'Acropole, en Grèce, 10e manche de la saison. (Belga)