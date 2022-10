On a frôlé le drame: ce pilote évite de justesse des commissaires de piste après un énorme crash (vidéo)

La Porsche Carrera Cup a failli tourner au drame, ce week-end, sur le circuit de Brands-Hatch en Angleterre. Un tracé mythique, littéralement, où l'on peut souvent assister à des courses intéressantes. Mais celle de ce week-end n'en fait pas partie.

La faute à un incident impliquant le pilote Will Martin. Ce dernier est violemment sorti de la piste à pleine vitesse, heurtant un mur de pneus de l'arrière. Avec la violence du choc, la barrière s'est soulevée et a forcé les commissaires de piste à plonger rapidement pour éviter d'être percutés, et donc blessés.

Personne n'a été touché, mais l'image, elle, fait froid dans le dos.