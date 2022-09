Ott Tänak devance Thierry Neuville de 3 dixiièmes dans le shakedown

(Belga) L'Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 Rally1) a signé le meilleur temps du shakedown jeudi matin lors du Rallye de Grèce, dixième des treize manches du championnat du monde WRC.

Après ses récents succès en Finlande et en Belgique, Ott Tänak a continué sur sa lancée en signant le meilleur chrono dans son troisième et dernier passage, devançant de trois dixièmes de seconde son équipier Thierry Neuville, 4e au championnat. L'Irlandais Craig Breen (M-Sport Ford Puma Rally1) a terminé 3e, à six dixièmes derrière le Saint-Vithois et deux dixièmes devant l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1). Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1), qui peut décrocher son premier titre mondial ce weekend sur les routes cassantes de ce Rallye de l'Acropole, a signé le 6e temps, à 1.7 de Tänak. Le Grec Jourdan Serderidis, qui réside en Belgique, a signé le 25e temps avec sa Ford Puma Rally1. Grégoire Munster et Louis Louka (Hyundai i20 N Rally2) a lui terminé 19e. Ce Rallye de Grèce, qui démarrera jeudi soir par une super-spéciale au Stade Olympique d'Athènes, comprendra 16 spéciales pour un total de 303,3 km. Il se dispute sur des chemins sinueux de montagnes rocailleuses. (Belga)