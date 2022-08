Ött Tänak reste leader après la première boucle dimanche, Neuville est reparti

(Belga) L'Estonien Ött Tänak (Hyundai) occupe toujours la tête du Rallye d'Ypres, 9e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, alors qu'il reste encore deux spéciales à disputer dimanche.

A l'issue de la première des deux boucles de la dernière journée du rendez-vous flandrien, Ött Tanäk possède encore 6.7 secondes sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) qui réalisé le temps scratch dans les deux premières spéciales dominicales, celles de Watou (12,36 km) et Kemmelberg (13,31 km). Une seconde boucle identique est prévue encore avec la spéciale de Kemmelberg en clôture qui sera la Power Stage où tous les pilotes peuvent encore marquer des points (maximum 5). Ainsi Thierry Neuville (Hyundai) pourrait y grappiller l'une ou l'autre unité. Vainqueur l'an dernier du Rallye d'Ypres, le pilote belge a été contraint à l'abandon samedi après une sortie de route. Neuville a pu repartir dimanche, mais avec une grosse pénalité le privant d'une lutte pour la victoire finale. C'est le cas aussi pour l'Irlandais Craig Breen (Ford MS-Sport), parti à la faute avec un tonneau samedi, et le leader du championnat du monde, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), victime aussi de plusieurs tonneaux dès la 2e spéciale du rallye vendredi. Kalle Rovanperä, 21 ans, mène confortablement la danse au classement des pilotes avec 198 points pour 104 à Tänak et 103 à Neuville, mais devra patienter encore un peu avant d'être sacré plus jeune champion du monde des rallyes. Le prochain rendez-vous est déjà programmé du 8 au 11 septembre en Grèce avec le Rallye de l'Acropole. (Belga)