Podium en Aragon pour Gilles Magnus, sacré meilleur Rookie

(Belga) Monté sur le podium lors de la première des trois courses du FIA WTCR à Teruel, en Espagne, Gilles Magnus (Audi) s'est assuré le titre de meilleur rookie dimanche.

Le représentant du RACB National Team Gilles Magnus est monté pour la troisième fois de la saison sur le podium lors de cette avant-dernière manche en FIA WTCR, sur le circuit de Motorland Aragon. Parti en première ligne de la Course 1, Magnus a terminé 3e avant de terminer 9e en Course 2 après être parti 10e. Dans la Course 3, Magnus a longtemps cru pouvoir à nouveau monter sur le podium. Mais c'était sans compter sur les attaques décisives en fin de course de l'Italien Gabriele Tarquini (Hyundai) et du Français Nathanaël Berthon (Audi). Il prend ainsi la 5e place finale. Des résultats suffisants pour permettre à Magnus de s'assurer du titre de meilleur débutant alors qu'il reste une manche à disputer, toujours sur le Motorland Aragon. Débutant en FIA WTCR ce week-end, Nicolas Baert (Audi) a terminé 15e, 16e puis 11e. Les courses ont respectivement été remportées par le Français Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo), l'Espagnol Mikel Azcona (Cupra) et le Suédois Thed Björk (Lynk&Co). Au championnat, Gilles Magnus reste mathématiquement en lutte pour le titre avec encore trois courses restent à disputer. Il occupe la 5e place à 53 points du leader, le Français Yann Erhlacher (Lynk&Co), alors que 66 points sont encore à distribuer. (Belga)