Faut-il modifier le MYTHIQUE raidillon ? Ce pilote, impliqué dans le gros crash des 24h de Spa, propose une solution

Le raidillon, un virage évidemment mythique mais qui inquiète sérieusement. Ces derniers temps, plusieurs incidents majeurs s'y sont produits et sèment le doute sur sa dangerosité réelle. Mais faut-il le modifier ? Pas pour Kevin Estre, qui propose une simple alternative après son gros crash aux 24h de Spa.

Faut-il à nouveau toucher au raidillon de l'Eau Rouge ? Ce virage du circuit de Spa-Francorchamps est au coeur d'une nouvelle polémique. Ce weekend, 4 voitures s'y sont écrasées aux 24h de Spa, dont tous les pilotes sont sortis indemnes, à l'exception de Jack Aitken, victime de plusieurs fractures. Le plus grave date tout de même de 2019, lorsque Anthoine Huber perdait la vie après un effroyable accident au même virage.

Cela suffisait pour faire naître un mouvement de contestation sur les réseaux sociaux. Pour certains, y compris des pilotes, il est temps de modifier le virage. Comment ? En le rendant plus prononcé ou en évitant ce dénivelé à l'aveugle qui provoque le chaos dans certaines courses. Mais tous n'y adhèrent pas. C'est le cas de Kevin Estre. Le Français a été impliqué dans le crash des 24h de Spa, ce weekend.

Pour lui, modifier le raidillon, ce serait toucher ce qui fait l'ADN de Spa-Francorchamps. "Le Raidillon fait partie de Spa et personnellement, je ne voudrais jamais de changement pour ce virage. Nous connaissons tous le risque lorsque nous passons à fond, à 240 km/h, dans la montée", a-t-il détaillé sur Twitter. Pour autant, selon lui, il est temps de mettre fin à l'ère des dégagements asphaltés. "La seule chose qui aurait pu nous aider, c'est la présence d'un bac à gravier du côté gauche de la piste. Si vous remplacez l'asphalte par du gravier, chaque pilote ralentira de 2 à 3 km/h. En ce moment, nous roulons tous à la limite ou même au-dessus, sachant que si vous avez une chaleur, vous coupez simplement la piste et faites une "track limit". À l'époque moderne, nous n'avons pas peur de nous crasher, mais nous avons peur d'écoper d'un drive through pour non-respect des limites de la piste".

Le retour des bacs devrait être débattu rapidement, alors que Spa se prépare au retour du Moto GP et de l'endurance moto. Des compétitions qui requièrent, justement, de nombreux dispositifs du genre. Celui dans le raidillon serait sans aucun doute bien accueilli.