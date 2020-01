Premières galères au Dakar: un rocher fait perdre 90 minutes à Fernando Alonso

Fernando Alonso dispute cette année son tout premier Dakar. L'Espagnol, solide lors de la première étape, a rencontré ses premières difficultés ce lundi. Il a en effet perdu près de 90 minutes sur cette étape, freiné par un accident.

L'ancienne star de la Formule 1 a tapé un petit rocher, lequel a endommagé une roue et une suspension de sa Toyota. La réparation, plus longue que prévue, coûte donc cher au duo Espagnol, composé d'Alonso et de l'expérimenté Marc Coma. Un bon moyen d'emmagasiner de l'expérience sur le rallye raid le plus connu de la planète.

L'étape a été remportée, en voiture, par Giniel de Villiers (Toyota). Orlando Terranova a lui pris la tête du classement général. En moto, c'est le Botswanais Ross Branch (KTM) qui l'a emporté, tandis que Sam Sunderland (KTM) prend les rênes du classement général.