Rallye Arctique: Latvala, d'adversaire à patron d'Ogier

A 35 ans seulement, Jari-Matti Latvala a quitté le volant pour prendre les rênes de l'équipe Toyota, où il apprend à diriger son ancien rival Sébastien Ogier, septuple champion du monde des rallyes, de deux ans son aîné.

Trois fois vice-champion du monde en WRC (2010, 2014, 2015), une fois derrière le Français Sébastien Loeb et deux fois derrière Ogier, le Finlandais n'avait pas l'habitude de se réjouir d'une victoire française. Alors que se déroule le Rallye Arctique, 2e manche de l'année, dans le nord de la Finlande de vendredi à dimanche, la donne a changé.

A l'ouverture de la saison au Rallye Monte-Carlo en janvier, le jeune "team principal", qui vient de remplacer son compatriote Tommi Mäkinen, était tout sourire après le doublé Toyota réalisé par Ogier et le Britannique Elfyn Evans.

Modeste, Latvala reconnaissait avant tout les mérites du Français: "C'était ma première course à ce poste, donc je n'allais pas lui dire ce qu'il avait à faire. Il sait très bien ce qu'il doit faire pour s'imposer, il est sept fois champion du monde", la dernière fois en 2020.

- Relax -

"Le vendredi, tout le monde était stressé" pour le premier jour de course, replace Latvala. "Mais dès samedi, tout le monde commençait à être relaxé et je pense que ça a aidé les pilotes, car, si on se sent relax dans l'équipe, ils le ressentent".

Relax, le grand blond avec une casquette noire l'était en effet, comme souvent, en zone mixte et sur le podium final sur la Côte d'Azur. Il faut dire que tout était en place pour la marque japonaise: une bonne Yaris et de bons pilotes manquant de peu le triplé, avec le jeune Finlandais de 20 ans Kalle Rovanperä, 4e.

"Jari-Matti partage sa passion avec tous les membres de l'équipe", apprécie Akio Toyoda, le PDG de Toyota, validant la méthode du Finlandais, qui "essaye de créer une atmosphère familiale pour que tout le monde puisse s'exprimer sur n'importe quel sujet".

Figure du WRC depuis le début du siècle, Latvala détient toujours deux records de marque: il est le plus jeune vainqueur d'un rallye à 22 ans, en Suède en 2008, et il a pris part au plus grand nombre d'épreuves, avec 209 départs, devant l'Espagnol Carlos Sainz (196).

- "Colère" -

Mais, barré par les deux Sébastien (Loeb et Ogier) dans sa carrière, il n'a jamais inscrit son nom au palmarès du WRC.

"J'avais par le passé affirmé que Loeb était le meilleur pilote de l'histoire. Mais maintenant je reviens là-dessus parce que, quand je regarde comment Seb (Ogier) conduit, je commence à penser qu'ils sont sur un pied d'égalité."

"Quand certains pilotes, dont moi-même, sont en colère, ils peuvent piloter très vite et du coup faire des erreurs en commençant à +surconduire+", explique le Finlandais, dont le mental lâchait parfois alors que, dans ce sport, la confiance est reine.

A l'inverse, Ogier "est capable de transformer cette colère en énergie positive pour sa conduite. Il pilote juste mieux, il se concentre plus", admire celui qui a été quatre ans son coéquipier chez Volkswagen (2013-2016).

Passé de l'autre côté, Latvala regrette juste d'être aujourd'hui "beaucoup plus limité pour aider à conquérir la victoire dans un rallye". Seuls les pilotes peuvent "influer directement sur la performance".

Alors, pour rester en prise avec ce sentiment de pouvoir, il s'octroie quelques plaisirs : il vient de remporter le rallye Mesikämmen chez lui, en Finlande, en catégorie historique, avec une Toyota Celica GT-4 de 1988.