Rallye de Suède - Neuville et Wydaeghe offrent à Hyundai son premier podium de la nouvelle ère

(Belga) Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ont terminé à la deuxième place du rallye de Suède dimanche après-midi, le premier podium dans la nouvelle ère hybride pour le duo et pour Hyundai.

"C'est une sensation formidable de monter sur le podium ici en Suède, notre premier podium dans la nouvelle ère hybride", a déclaré Thierry Neuville après la course. "Après la déception de Monte Carlo, ce podium peut paraitre inattendu mais l'équipe a fait du bon travail. Pendant le shakedown, on a remarqué que le rythme n'était pas trop mauvais, donc c'était une petite surprise d'être déjà en tête le vendredi soir. Après ça, ça a été peu plus difficile de trouver le bon set-up, mais nous avons réussi à rester concentrés sur le podium et nous sommes parvenus à accrocher la deuxième place en fin de compte." "Nous avons maintenant un mois et demi pour nous préparer et préparer la voiture pour la Croatie. Ces prochaines semaines seront très importantes car nous avons beaucoup de travail devant nous. Après ce bon résultat, nous pouvons envisager un peu plus sereinement le futur", a conclu Neuville. (Belga)