Rallye de Turquie: Neuville leader, Ogier et Loeb deuxièmes ex-aequo

Thierry Neuville (Hyundai) est en tête du rallye de Turquie samedi soir, au terme d'une 2e journée bien lancée, puis perturbée pour Sébastien Ogier (Toyota) qui pointe désormais à la 2e place, ex-aequo avec Sébastien Loeb (Hyundai).

Alors que le Belge avait 1,6 seconde de retard sur Ogier, à la pause de midi, après les trois premières spéciales (ES3 à ES5), il a bien profité des problèmes de boîte de vitesses rencontrés par le Français dans l'ES6 et finalement creusé un écart de 33.2 secondes sur Ogier et Loeb.

"Cet après-midi, ça s'est bien mieux passé que ce matin. On a beaucoup travaillé sur les réglages et j'étais plus à l'aise dans la voiture pour la deuxième boucle, surtout dans les parties les plus cassantes", a résumé Neuville, auteur de la moitié des temps scratch depuis le départ.

"Nous avons trouvé ce que nous cherchions, nous ne sommes pas encore à 100% mais nous sommes dans la bonne direction", a ajouté le Belge, vainqueur en janvier du Rallye Monte-Carlo et 5e du championnat avant cette 5e manche de la saison 2020, écourtée par la pandémie de Covid-19.

Une autre Hyundai a brillé samedi, celle de Loeb. Victime le matin d'un mauvais choix de pneus, l'Alsacien a terminé la journée en trombe par un meilleur temps dans Kizlan (ES8) et une deuxième place ex-aequo avec Ogier au classement général.

"On était énervés de s'être trompé de pneus ce matin, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Heureusement, on a réussi à revenir sur la boucle de l'après-midi, en gérant un peu mieux les pneus, même si on était encore à la limite. Mais c'est trop tôt pour prévoir ce qu'on peut réussir dimanche, il reste beaucoup de kilomètres", a ajouté le nonuple champion du monde, désormais pigiste chez Hyundai.

- Ogier: "Ca fait partie du rallye" -

"C'était un après-midi décevant", a regretté Ogier, vainqueur l'an dernier à Marmaris. "On a eu beaucoup de problèmes de sélection de vitesses. Ça m'a coûté beaucoup de temps dans la longue spéciale (ES6) puis quelques secondes dans les deux autres. C'est frustrant car on a fait du bon boulot mais ça fait partie du rallye. La course est encore longue".

Principal rival d'Ogier pour le titre mondial, Ott Tänak, le leader de Hyundai et champion du monde en titre, a abandonné dès la 3e épreuve spéciale, samedi matin, à cause d'un gros problème de direction.

Sa voiture a tiré tout droit dans le maquis turc, sur une portion sans difficulté majeure, puis elle est rentrée au parc d'assistance sur un camion de dépannage.

"C'est arrivé sans prévenir, on ne s'y attendait pas et on n'a rien pu faire", a raconté l'Estonien. "Demain (dimanche), on va juste repartir pour essayer de marquer un maximum de points dans la Power Stage".

La dernière matinée de ce rallye, plus court que l'édition 2019, sera elle aussi bien corsée, avec 88 km très délicats à négocier, dont la spéciale la plus longue du rallye (38 km) à parcourir deux fois. "Il faudra surtout éviter les crevaisons", a averti Neuville.