Rallye du Kenya: 2e journée à rebondissements, Rovanperä devant

La 2e journée du rallye du Kenya, 6e manche du championnat WRC, a connu de multiples rebondissements vendredi avec l'abandon de Sébastien Loeb (Ford) et une crevaison pour Sébastien Ogier (Toyota), offrant la première place provisoire à Kalle Rovanperä (Toyota).

Après sept spéciales, le Finlandais précède le Britannique Elfyn Evans, également sur Toyota, de 22,4 secondes et l'Estonien Ott Tänak (Hyundai) de 25,3 secondes.

Loeb a dû abandonner après la 4e spéciale, un incendie s'étant déclaré dans son moteur.

"C'est frustrant d'abandonner ainsi car les sensations étaient bonnes, la voiture était bonne et nous nous étions bien préparés (...). Le rallye est très dur, beaucoup de poussière et de pierres. C'est décevant mais nous n'y pouvons rien", a déclaré le nonuple champion du monde français qui occupait la 5e place avant son abandon.

Sa précédente et seule participation jusque-là au rallye du Kenya remontait à 2002. Cette épreuve avait été ensuite retirée du calendrier du championnat du monde WRC avant d'y faire son retour l'an dernier, la victoire revenant alors à Sébastien Ogier, lui-même octuple champion du monde.

Les 4e et la 7e spéciales (le même parcours disputé dans les deux sens) se sont révélées particulièrement difficiles en raison des ornières de sable et de la poussière à laquelle se mêlaient des cailloux.

Ogier en a été la victime avec une crevaison qui lui a fait perdre la tête de la course et l'a rétrogradé à plus de deux minutes du leader.

"Cela va être difficile de se battre pour la tête maintenant mais tout peut encore arriver", a estimé Ogier qui, comme Loeb, ne fait plus que des apparitions choisies dans le championnat du monde.

Thierry Neuville (Hyundai) a lui aussi souffert des conditions de course. Le Belge a dû ralentir sur la 4e spéciale, filtre à air bouché, et se retrouve 5e du classement provisoire à près d'une minute de Rovanperä.

Deux autres pilotes Ford, le Britannique Gus Greensmith et l'Irlandais Craig Breen ont été les victimes de pannes alors que le Français Adrien Fourmaux a été immobilisé par des problèmes de transmission, marquant un véritable vendredi noir pour l'écurie M-Ford.

Le rallye se poursuit samedi avec 6 spéciales et se conclura dimanche.

Classement du rallye Safari du Kenya, sixième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), vendredi à l'issue de la 7e spéciale (ES7):

1. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 1h20:58.1

2. Elfyn Evans - Scott Martin (GBR/Toyota) +22.4

3. Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Hyundai) +25.3

4. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) +26.6

5. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +57.5

6. Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA/Toyota) +2:08.2

7. Oliver Solberg - Elliot Edmondson (SWE-GBR/Hyundai) +4:27.1

8. Kajetan Kajetanowicz - Maciej Szczepaniak (POL/Skoda) +9:51.1 1er WRC2

9. Craig Breen - Paul Nagle (IRL/M-Sport Ford) +10:24.6

10. Sean Johnston - Alex Kihurani (USA/Citroën WRC2) +11:04.6

11. Jourdan Serderidis - Frédéric Miclotte (GRE-BEL/Ford)

12. Gus Greensmith - Jonas Andersson (GBR-SWE/M-Sport Ford) +14:38.2

13. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA/M-Sport Ford) +7.1

Vainqueurs des épreuves spéciales: Ogier (SS1, SS5, SS7); Rovanperä (SS3, SS4, SS7), Loeb (SS1)

Principaux abandons: Sébastien Loeb (Ford)

.jld/hpa