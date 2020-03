Rallye du Mexique: ce pilote POURSUIT sa route au volant d'une voiture en feu (photos)

Image forte de la journée de vendredi du rallye du Mexique, la Fiesta de Lappi a brûlé sous ses yeux à la fin de l'ES7, après qu'il en soit sorti in extremis. "Sur la ligne d'arrivée, on a compris que l'arrière prenait feu mais je n'en ai pas réalisé l'ampleur", a-t-il témoigné. "On a essayé d'éteindre et de rouler vers un endroit moins risqué. Puis j'ai perdu les freins et je me suis aperçu que ça brûlait encore beaucoup. J'ai sauté hors de la voiture et j'ai couru aussi vite que possible ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, nous n'avons pas eu de problème dans la spéciale."



Après plusieurs années d'absence, deux ES font leur retour parmi les neuf de samedi, Alfaro (ES14-ES17) et Derramadero (ES15-18). Au classement des pilotes, Evans, leader, affiche le même nombre de points que Neuville (42). Ogier est 3e à cinq longueurs et Tänak 6e avec vingt points, la faute à la sortie de route qui l'a empêché de terminer la manche inaugurale du Monte-Carlo.



