Rallye du Portugal: Tänak leader, Ogier 5e

L'Estonien Ott Tänak a pris les commandes du Rallye du Portugal, 4e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), en terminant la première journée de vendredi avec six secondes d'avance sur le Britannique Elfyn Evans et neuf secondes sur l'Espagnol Dani Sordo.

La Toyota Yaris du Français Sébastien Ogier, septuple champion du monde et actuel leader du championnat, pointait à la 5e position derrière celle du Japonais Takamoto Katsuta et à 24 secondes de la Hyundai i20 de Tänak, champion du monde 2019 et vainqueur au Portugal la même année.

Dauphin d'Ogier à l'issue du rallye de Croatie le mois dernier, le Belge Thierry Neuville a dû abandonner pour la journée après avoir heurté un talus dans l'ES7 de Mortagua, endommageant sérieusement la roue arrière droite de sa Hyundai.

Dans la matinée, les pistes cassantes du Portugal avaient déjà provoqué la sortie du Français Pierre-Louis Loubet, parti à la faute dès la deuxième spéciale du jour.

Après trois manches courues sur l'asphalte et la neige, le WRC a retrouvé la terre du Portugal, sa surface de prédilection. Basée à Matosinhos, près de Porto, l'épreuve propose des routes rapides et techniques dans le centre et le nord pays, sablonneuses lors des premiers passages, rocailleuses et accidentées ensuite.

Vendredi, les pilotes ont parcouru deux boucles de trois spéciales, sans assistance mécanique de mi-journée, avant de terminer par le retour de la spéciale de Mortagua après vingt ans d'absence, et une courte super-spéciale en duel sur un circuit de rallycross.

L'itinéraire de samedi prévoit deux boucles de trois spéciales dans les régions de Braga et Porto, avant une étape chronométrée sur un parcours urbain de 3,3 km à Porto.