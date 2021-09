Rallye WRC de l'Acropole: Neuville veut récidiver, Ogier prêt à gérer

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai), bien relancé par sa victoire au Rallye d'Ypres en août, va tout faire pour remporter aussi celui de l'Acropole, 9e manche de la saison 2021 disputée de jeudi à dimanche en Grèce, et continuer à combler son retard sur Sébastien Ogier (Toyota).

En Belgique, à domicile, sur des routes qu'il connaissait comme la poche de sa combinaison de course, Neuville a dominé de bout en bout les Toyota, signant sept temps scratch sur 20. Mais il a encore 38 points de retard au classement du Championnat du monde sur Ogier, déjà sept fois couronné.

Le Belge a déjà gagné 14 fois en WRC, il a été plusieurs fois vice-champion du monde, mais il restait sur 17 mois de disette, depuis le Monte-Carlo 2020.

Après plusieurs désillusions cette année, la victoire à Ypres lui a bien remonté le moral. Pas inutile au moment d'aborder un rallye qui a longtemps été un pilier du Mondial mais avait disparu du calendrier après l'édition 2013.

"Quand je l'ai disputé, en 2012 et 2013, c'était l'un des plus durs, l'un des plus cassants, comme celui d'Argentine", se souvient Neuville. Il a déjà pris 125 départs en WRC, depuis la Catalogne 2009, et vise ce week-end un 50e podium.

- "Il nous a manqué" -

Hyundai a fait des essais ici il y a deux ans pour préparer la Turquie et Neuville craint surtout les cailloux qui peuvent à tout moment se trouver sur la trajectoire pour provoquer une crevaison. Avec en prime les températures élevées qui obligent "à rouler à fond tout en gérant la voiture et les pneus".

Pour Ogier, le challenge habituel sera d'ouvrir la route le vendredi, et donc de balayer la piste. Ca ne devrait pas trop gâcher son plaisir: "C'est bien que le WRC revienne en Grèce, ce rallye fait partie de son histoire, il nous a manqué. C'est vraiment un pays que j'apprécie et j'ai hâte que ça commence. Tout le monde sera au même niveau et c'est bien".

Elfyn Evans, ex-aequo avec Neuville, est aussi à 38 points d'Ogier, son coéquipier chez Toyota. Le Gallois est confiant car il a gagné l'an dernier en Turquie, sur des pistes comparables à celles que vont utiliser les caïds du WRC cette semaine en Grèce.

- "Réfléchir à son pilotage" -

Pour Jari-Matti Latvala, l'ex-pilote devenu Team Principal de Toyota en rallye, l'Acropole est un bon souvenir: "J'ai gagné ici la dernière fois que le rallye était au calendrier du WRC", sourit le Finlandais. "Les pneus s'usent beaucoup, alors il faut vraiment réfléchir à son pilotage. Certaines spéciales près de Lamia n'ont pas été utilisées depuis 16 ans, donc elles seront nouvelles pour tous les pilotes actuels".

Côté Toyota, le Japonais Takamoto Katsuta sera absent, en raison du forfait de dernière minute de son copilote, mais le jeune Kalle Rovanperä, vainqueur en Estonie, sera lui aussi de la partie.

Leurs principaux rivaux, comme d'habitude, seront les trois pilotes Hyundai: Neuville, l'Estonien Ott Tänak, champion du monde 2019, et bien sûr l'Espagnol Dani Sordo, rarement vainqueur mais souvent placé.

Au menu du week-end, il n'y aura que 15 épreuves spéciales, mais quand même 292 km chronométrés. Avec un départ au pied de la fameuse Acropole, comme à la grande époque, et une petite super-spéciale en ville jeudi soir à Athènes, autour de la place Syntagma.

Il y aura ensuite cinq spéciales vendredi à l'ouest de la capitale grecque, puis six samedi vers le nord, autour du parc d'assistance de Lamia. Et enfin trois dernières dimanche matin, à l'ouest d'Athènes.