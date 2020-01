Ricky Brabec remporte le Dakar en moto

L'Américain Ricky Brabec (Honda) lors de la 9e étape du Dakar, entre Wadi ad-Dawasir et Harad, le 14 janvier 2020FRANCK FIFE

L'Américain Ricky Brabec (Honda) a remporté vendredi le Dakar-2020, le premier à se dérouler en Arabie saoudite, au terme de la douzième étape entre Haradh et Qiddiya.

Brabec, qui a pris le deuxième temps de la spéciale derrière son coéquipier Jose Cornejo, devient ainsi le premier Américain à s'imposer dans le célèbre rallye-raid.

Il termine avec une avance de 16 min 26 secondes devant le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna). L'Australien Toby Price (KTM), tenant du titre, complète le podium.

L'Américain avait pris la tête du classement général après sa victoire dans la troisième étape à Neom pour ne plus la lâcher.

Le Dakar, plus grand rallye-raid du monde, a changé de décor cette année en s'installant en Arabie saoudite, après l'Afrique et l'Amérique du sud. La course doit rester dans la région pour les quatre prochaines années au moins.