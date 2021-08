Nous avons rencontré Sarah Bovy. À 32 ans, elle sera la seule pilote belge à participer aux 24 Heures du Mans. Plus aucune femme belge n'avait pris part à la course depuis 2011 et Vanina Ickx. Participer à cette course légendaire, c'est réaliser l'un de ses plus grands rêves.

Pour se préparer aux 24 Heures du Mans, l'une des plus grandes courses d'endurance au monde, Sarah Bovy passe 1h30 par jour sur un simulateur. "Ça c'est la sortie des stands", nous montre-t-elle en accélérant.

"Je discute régulièrement avec mon ingénieur. 'Tiens, j'ai tel feeling sur la voiture', comme en vrai en fait. Et c'est lui qui va me dire d'aller dans tel paramètre, pour vraiment travailler sur le set-up et les sensations que j'ai sur la voiture, mais en virtuel du coup", explique Sarah.

J'ai toujours été passionnée par le challenge mental, physique, et le challenge d'équipe

Dans quelques jours, la pilote belge de 32 ans arpentera le tracé du Mans pour les mythiques 24 Heures. Sarah sera au volant d’une Ferrari 488 GTE. Un rêve depuis l’âge de ses 15 ans. "Ça fait 17 ans que j'en rêve. 17 ans que j'essaie de m'aligner au départ. Et finalement, enfin, j'ai mon nom sur la liste des engagés", confie la pilote. "J'ai toujours été passionnée par le challenge mental, physique, et le challenge d'équipe que représentent les courses de 24 Heures".

C’est en débutant le karting qu’elle se passionne pour le sport automobile. Très vite, elle enchaine les performances. Dernière course en date: les 6 Heures de Monza.

Montrer qu'on n'est pas juste là pour faire de la figuration, et qu'on est là pour être compétitives

Seule pilote femme belge à participer aux 24 Heures du Mans, Sarah fera partie d’un équipage 100 % féminin. Une fierté pour la jeune femme d’origine liégeoise. "C'est génial. Six pilotes au départ des 24 Heures du Mans, c'était déjà un gros pas en avant. Il y eu des années où il n'y avait absolument aucune pilote féminine. Donc on avance, mais surtout, et ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est que ce n'est pas le nombre de femme qui est important, ce sont les résultats qu'elles font au final. C'est montrer qu'on n'est pas juste là pour faire de la figuration, et qu'on est là pour être compétitives", confie Sarah.

Ce vendredi matin, la pilote belge partira pour le Mans, avec un sentiment de joie et d’excitation. Sarah espère arriver dans le top 5 sur les 23 voitures dans sa catégorie. La première journée test a lieu dimanche, avant la course finale les 21 et 22 août.