Stupeur en sport auto: Ken Block, la légende du drift, est mort d'un accident de motoneige (vidéos)

Ken Block n'est plus. Le pilote américain de 55 ans est décédé ce mardi, victime d'un accident de motoneige dans une station située dans l'Utah. La légende du drift, cascadeur professionnel dans le monde du sport mécanique depuis des années, est parti.

Ken Block s'était fait connaître par de nombreuses cascades et démonstrations, notamment au volant de voitures de rallye. Il était d'ailleurs un grand fan de l'épreuve mythiques de Pikes Peak et enchaînaît les venues dans les manches du championnat du monde de rallye, en tant que pilote ou en tant qu'invité. Il adorait tenter des expériences au volant de véhicules survitaminés, offrant des vidéos à couper le souffle.

"C’est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est décédé aujourd’hui dans un accident de motoneige. Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari. Il nous manquera incroyablement", annonce Hoonigans, l'un des partenaires de Ken Block. La fin d'un mythe.