SuperMoto des Nations - Onzième victoire de la France, la Belgique 4e

(Belga) La France a remporté son onzième succès dans le SuperMoto des Nations dimanche sur le circuit Jules Tacheny de Mettet.

Le multiple champion du monde Thomas Chareyre a remporté la première des trois courses du jour devant ses compatriotes Youry Catherine et Nicolas Cousin. Romain Kaivers a pris la 4e place. L'Allemand Marc-Reiner Schmidt s'est adjugé la 2e course où il a précédé sous le drapeau à damiers l'Italien Diego Monticelli et le Français Sylvain Bidart. Romeo Fiorentino a pris la 7e place. Dans la 3e course, Schmidt a remporté son duel contre Chareyre. Kaivers a pris la 5e place et Fiorentino la 7e. Au classement des Nations, la France s'impose avec 13 points, devant l'Italie (31), l'Allemagne (33), et la Belgique (51). (Belga)