Thierry Neuville, 4e: "On s'attendait à un rallye difficile"

(Belga) Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ont pris la 4e place du Rallye de Nouvelle-Zélande, 11e des 13 épreuves du championnat du monde WRC qui a sacré le plus jeune champion de l'histoire, le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota), 22 ans, dimanche.

"On s'attendait à un rallye difficile. Entre deux tête-à-queue et des secondes de pénalité, on a toujours été en poursuite dans ce rallye", a regretté Thierry Neuville, 3e au championnat du monde. "On est resté dans une position d'attente dimanche. Les seules avancées au classement que l'on a fait, c'était quand un pilote devant nous partait à la faute. Il faut travailler encore sur la voiture. Je ne me sens toujours pas trop à l'aise quand il faut rouler vite. Petit à petit cependant on arrive à ce que l'on veut. Il faut continuer à travailler, même si cela ne va pas toujours comme on veut." (Belga)