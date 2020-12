Thierry Neuville: "Cette année, le titre n'aura pas la même valeur"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) a encore mathématiquement la possibilité de devenir champion du monde des rallyes à l'issue de l'ultime rendez-vous à Monza. Mais il faudrait un miracle pour que le Belge, qui compte 24 points de retard sur Elfyn Evans (Toyota Yaris), décroche sa première couronne mondiale. Le titre des constructeurs est davantage la priorité chez Hyundai.



Les alentours du circuit de Monza seront, de jeudi à dimanche, le théâtre du 7e et dernier rendez-vous de la saison. "Un championnat du monde des rallyes qui se terminer sur un circuit, c'est le signe d'une saison bizarre", a entamé Neuville. "Un champion sera bientôt désigné mais ce titre n'aura pas la même valeur que d'habitude. Pour moi, Evans est le favori, il lui suffit de terminer dans le top 5 et c'est dans la poche. Mais je m'attends toujours à quelque chose de la part d'Ogier", a expliqué le Saint-Vithois. L'annulation du rallye d'Ypres a été coup dur pour Neuvlle. "C'est vraiment dommage. D'abord car nous avons l'expérience du tracé mais aussi car la voiture était prometteuse. Mon objectif est de gagner ce weekend et de donner le titre constructeurs à Hyundai."

Les conditions seront déterminantes samedi lors de la journée la plus longue du rallye. "Il a beaucoup neigé mercredi, le tracé sera vraiment différent. Les notes ne seront pas parfaites, nous allons encore devoir regarder les vidéos. Le rôle des ouvreurs sera important", a ponctué Neuville. Si la saison prendra fin dimanche, le Belge ne sera pas pour autant en vacances. En effet, Neuville se lancera dès la semaine prochaine dans la saison 2021 lors d'essais en préambule du Monte Carlo, manche d'ouverture de la prochaine saison programmée du 21 au 24 janvier.

