Thierry Neuville dans le rythme et sur le podium au Rallye d'Estonie

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la troisième position du Rallye d'Estonie, 7e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la journée de vendredi. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), en tête depuis la 1re spéciale jeudi soir, conserve les commandes.

Rovanperä a signé le scratch de sept des neuf spéciales jusqu'ici. Quatrième à la mi-journée vendredi, Neuville a gagné une place à l'issue des quatre spéciales de l'après-midi, qu'il a toutes conclues avec le troisième chrono derrière Rovanperä (trois fois le plus rapide et une fois deuxième) et son équipier irlandais Craig Breen (une fois le plus rapide et trois fois deuxième).

Au classement du rallye, Rovanperä compte 8.5 sur Breen et 53.4 sur Neuville. Le Français Sébastien Ogier (Toyota), leader du championnat, pointe en quatrième position à 59.4, devant son équipier gallois Elfyn Evans, cinquième à 1:15.1. Samedi, neuf spéciales (deux boucles de quatre spéciales et une courte étape de 1,64 km) sont au programme.

Thierry Neuville pointe à la troisième place du classement mondial avec 77 points pour 99 au Gallois Elfyn Evans et 133 au Français Sebastien Ogier, leader, tous les deux sur Toyota Yaris.