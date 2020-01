Thierry Neuville (Hyundai), vainqueur au Monte-Carlo: "On la cherchait depuis un moment"

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) a remporté le Rallye de Monte-Carlo pour la première fois de sa carrière ouvrant de manière parfaite son championnat du monde WRC des rallyes dimanche.

Le pilote germanophone a gagné aussi en effet la Power Stage ajoutant 5 points à son compteur qui affiche déjà 30 unités, soit 8 de mieux déjà qu'Ogier (22 points) et 13 sur Evans (16 points). Le champion du monde Ott Tänak, victime d'une sortie de route vendredi, ne marque aucun point. "C'est un mélange d'incroyables sentiments ces derniers jours", a confié Thierry Neuville au micro WRC. "Cela fait un moment que l'on cherchait cette victoire ici et on l'a enfin. Aujourd'hui, j'étais en pleine confiance et j'ai vraiment poussé à fond. C'était vraiment un week-end difficile. On a réussi à refaire notre retard et je suis vraiment très heureux d'avoir été capable de le faire. On a montré ce que l'on pouvait faire ce week-end. C'est fantastique de commencer la saison comme ça". (Belga)