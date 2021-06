Thierry Neuville premier leader du rallye du Kenya

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) est toujours en tête du Safari Rallye du Kenya, 6e manche du Championnat du monde (WRC), vendredi soir, en haut d'un classement chamboulé par une journée à rebondissements.

Neuville devance de 18 secondes le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) et de 55 secondes l'Estonien Ott Tänak, son coéquipier chez Hyundai. Le Français Sébastien Ogier (Toyota), retardé le matin par la défaillance d'un amortisseur, est remonté l'après-midi de la 7e à la 4e place.

Deux pilotes sont partis à la faute dans l'ES3, le Gallois Elfyn Evans (Toyota) et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai). Puis le jeune Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) est resté ensablé dans du fesh-fesh (sable mou), au début de l'ES7, alors qu'il semblait capable de passer en tête.

Six épreuves spéciales chronométrées sont prévues samedi, et encore cinq dimanche matin, au nord-ouest de Nairobi. Le rallye, qui n'a plus été inscrit au calendrier mondial depuis 2002, se terminera dimanche.