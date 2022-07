Thierry Neuville remonte à la 4e place après la première boucle de la journée en Estonie

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) est remonté à la quatrième place après la première boucle de la journée de samedi au rallye d'Estonie, 7e manche du championnat du monde WRC.

Lors de la 10e spéciale, la première de la journée, Neuville a signé le quatrième temps avant de réaliser le 5e puis le 6e temps dans les deux spéciales suivantes. Dans la 13e spéciale, la dernière de cette première boucle, il a terminé avec le 6e temps. Au classement général, Neuville remonte à la 4e place à 1:50.1 du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) qui occupe toujours la tête. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) occupe la 2e place à 19.1 secondes de son équipier. Ott Tänak (Hyundai), qui évolue à domicile, est lui 3e à 57.6 secondes. "On essaye juste de survivre dans ces conditions. Tout peut arriver et, avec notre position, il n'y a aucune raison de prendre des risques", a confié le Saint-Vithois après la première boucle. Samedi après-midi, les pilotes vont repartir à l'assaut des quatre spéciales de la matinée lors de la seconde boucle avant un passage à Tartu lors de la 18e spéciale. Dimanche formera l'étape la plus courte avec 78,02 km. Deux boucles composées de Raadi, Kanepi et Kambja seront au programme, la répétition de Kambja accueillant la Power Stage pour clôturer au cœur des lacs de Leigo. (Belga)