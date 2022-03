Tim Gajser remporte le Grand Prix de Lombardie en MXGP, Jeremy Van Horebeek 8e

(Belga) Tim Gajser (Honda) a remporté le Grand Prix de Lombardie en MXGP, 2e épreuve du championnat du monde de motocross, dimanche à Mantoue en Italie.

Le Slovène, déjà vainqueur du Grand Prix d'ouverture la semaine dernière à Matterley Basin en Grande-Bretagne, a remporté la seconde manche après avoir pris la 2e place de la première derrière l'Espagnol Jorge Prado (Gasgas). Septième de la seconde manche, Prado termine lui à la troisième place du Grand Prix derrière le Français Maxime Renaux (Yamaha), 3e puis 2e. Jeremy Van Horebeek (Beta) termine lui 8e après une 9e et une 8e place. Brent Van Doninck (Yamaha) se classe lui 11e après une 14e et 13e place. Le Néerlandais Jeffrey Herlings, champion du monde en titre, et le Français Romain Febvre, blessés, étaient tous les deux absents. Au classement du championnat du monde, Gajser reste en tête avec 94 points devant Prado (82) et Renaux (77). Plus tôt dimanche, Jago Geerts (Yamaha) s'était imposé en MX2 devant l'Italien Andrea Adamo (GasGas) et le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna). Il profite de la 4e place de l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), 17 ans, victorieux des deux manches la semaine dernière au GP de Grande-Bretagne, pour prendre la tête au championnat du monde avec 90 points pour 86 à Laengenfelder. La 3e des 20 épreuves au menu cette saison est prévue le 20 mars avec le GP de Patagonie en Argentine à Villa La Angostura. Le GP de Russie, sixième rendez-vous le 1er mai, a cependant été annulé en raison de la situation en Ukraine. Le GP de Belgique aura lieu le 24 juillet à Lommel.