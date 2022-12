Tout faire pour éviter un nouveau drame: le Rallye de Spa a drastiquement renforcé sa sécurité (vidéo)

Le rallye belge est en train de se transformer. Après les drames récents, notamment la mort de deux adolescents au dernier Rallye du Condroz, les organisateurs de ces épreuves doivent redoubler de prudence. Ce sera notamment le cas ce week-end, lors du Rallye de Spa.

L'objectif est clair: éviter les drames pour ne pas encore plonger un peu plus le monde du rallye dans le deuil. L'organisation a ainsi défini des zones critiques, plus dangereuses, en revoyant le balisage pour le rendre plus visible. Une équipe de motards supplémentaire a aussi été déployée sur place pour veiller au respect de la sécurité, en empêchant notamment des spectateurs de se positionner dans des zones dangereuses et interdites.

400 stewards sont mobilisés, tandis que les commissaires sont très vigilants dans l'ensemble des zones. "La direction, c'est vraiment sécurité, sécurité, sécurité", nous confirme Lionel, lui-même commissaire. Si les consignes ne sont pas respectées, les organisateurs affirment qu'ils annuleront purement et simplement la spéciale concernée par les incidents.