Une belle affiche à Spa avec Thierry Neuville pour le dernier rendez-vous de la saison

(Belga) La 10e et dernière étape du championnat de Belgique des rallyes se déroule samedi et dimanche à Spa avec à l'affiche notamment Thierry Neuville alors que le Français Stéphane Lefebvre étrennera son titre de champion de Belgique.

Après l'édition endeuillée du Condroz, les organisateurs ont assuré que "la sécurité figure parmi nos principales priorités et que nous suivons strictement notre plan de sécurité. Au moindre doute, nous n'hésiterons pas à annuler une spéciale". Thierry Neuville prendra le départ sur une BMW M3 E30 en catégorie NCM avec son copilote Martijn Wydaeghe Stéphane Lefèbvre (Citroën C3 Rally2) aura lui comme rivaux Gino Büx, vice-champion avec sa Skoda Fabia, et Grégoire Munster (Hyundai i20), 23 ans, vainqueur en WRC2 au Japon. Suivant la règle de devoir prester dans trois rallyes officiels, Maxime Potty (Citroën) est 3e du championnat. Le Néerlandais Jos Verstappen, père du pilote de Formule 1, Max, est bien parti pour terminer quatrième du championnat. Le parcours de ce Spa Rallye comptera 18 étapes spéciales, pour un total de 203,42 km contre le chrono. Samedi, 2 boucles et demie sont au programme avec trois passages dans les spéciales de Stavelot-Coo et Spa, et deux passages dans Chevron et Moulin du Ruy. Dimanche suivront deux boucles de 4 spéciales à Fays Show, Bruyères, Charneux et Theux. L'arrivée est prévue dimanche vers 15h30. (Belga)