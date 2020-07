Une semaine seulement après sa fracture, Marc Marquez pourra participer au Grand Prix d'Andalousie

Marc Marquez, le sextuple champion du monde MotoGP et tenant du titre, opéré d'un bras mardi, a été déclaré apte à courir ce weekend au GP d'Andalousie, deuxième épreuve du championnat, a annoncé son écurie Honda. "Bon pour piloter", a annoncé Honda jeudi sur Twitter.



Marquez, 27 ans, s'est fracturé l'humérus droit dimanche dernier en chutant lors du GP d'Espagne et avait subi mardi une opération de réduction de la fracture et de pose d'une plaque sur l'os. "L'opération s'est bien passée, je me sens mieux", a annoncé le champion du monde au réveil mardi avant de remercier le docteur qui l'a opéré.

Sa participation au GP d'Andalousie était considérée jusqu'à présent comme incertaine. Comme la précédente, celle manche se disputera sur le circuit Angel Nieto à Jerez (Andalousie). En raison de la pandémie de coronavirus, le calendrier du championnat MotoGP a été chamboulé et plusieurs Grand Prix se disputent à une semaine d'intervalle sur le même tracé.

Deux autres pilotes blessés lors du précédent Grand Prix, Alex Rins (Suzuki) et Cal Crutchlow (Honda-LCR), ont également été déclarés aptes à participer a la prochaine épreuve.