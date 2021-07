Victoire de Frédéric Vervisch à Aragon pour la FIA WTCR

(Belga) Frédéric Vervisch (Audi) a remporté ce dimanche la Course 2 de la troisième manche de la Coupe du Monde des voitures de tourisme (FIA WTCR) à Aragon, en Espagne. Gilles Magnus (Audi) est monté sur le podium.

Après deux premières manches compliquées pour ouvrir le championnat, les Belges Frédéric Vervisch et Gilles Magnus ont retrouvé le chemin du podium sur le circuit de Motorland Aragon. Après avoir signé la pole position, il a terminé 8e de la Course 1, dont la grille de départ était inversée. Il a par contre pleinement profité de sa pole en Course 2 pour remporter sa première course de la saison, malgré une neutralisation en fin d'épreuve. Gilles Magnus, son équipier au sein de l'équipe belge Comtoyou, est lui aussi monté sur le podium pour la première fois de l'année. S'il a commencé par une 6e place en Course 1, il a terminé 3e de la Course 2. Mettant une pression constante sur le Suédois Thed Björk (Lynk&Co), l'Anversois n'est jamais parvenu à trouver l'ouverture. Il a également remporté le WTCR Trophy, réservé aux indépendants, en Course 2 après avoir fini 2e en Course 1. Disputée en matinée, la Course 1 avait été remportée par l'Italien Gabriele Tarquini (Hyundai). Au championnat, le Français Jean-Karl Vernay (Hyundai) mène avec 82 points alors que Vervisch est désormais 11e avec 49 points, un point devant Gilles Magnus. (Belga)