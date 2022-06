Victoire de Kalle Rovanperä, Thierry Neuville, 5e, prend les 5 points de la Powerstage

(Belga) Kalle Rovanperä a remporté le Rallye du Kenya, 6e étape du championnat du monde WRC dimanche. Toyota a placé quatre voitures aux quatre premières places à l'issue de la dernière spéciale, la Powerstage, ne laissant que des miettes à Hyundai.

Après sa sortie de route la veille lors de la dernière spéciale de la journée de samedi, Thierry Neuville a limité les dégâts. Pénalisé de dix minutes, le pilote germanophone a fini 5e à 10:40.9 mais prend surtout les 5 points de la victoire dans la Powerstage. "Je n'ai pas grand-chose à dire, je suis très déçu", a confié Thierry Neuville dès son arrivée. "Déçu aussi pour nos mécaniciens qui travaillent vraiment dur. C'est un week-end frustrant." Le Belge reste deuxième au général avec 80 points cependant loin derrière Rovanperä (145) qui aligne un 4e succès cette saison et une 6e victoire en carrière. Hyundai a connu un week-end noir avec aussi l'abandon d'Ött Tanak pour problème mécanique (direction assistée) dimanche. L'Estonien reste 3e au WRC avec 62 points. Chez Toyota, on a le sourire. Kalle Rovanperä a devancé le Gallois Elfyn Evans, 2e à 52.8 et le Japonais Takamoto Katsuka, 3e à 1:42.7. Le Français Sebastien Ogier est 4e à 2:10.3. Le Belgo-Grec Jourdan Serderidis, pilote amateur d'Yvoir, et Frédéric Miclotte, son co-pilote (Ford Puma Rally1) ont terminé 7es. Le duo dispute quelques rallyes en WRC cette saison, avec encore le rallye de Grèce en WRC (8-11 septembre) et peut-être le Rallye de Catalogne (20-23 octobre). "On a eu un fantastique rallye, c'est extraordinaire de terminer 7e. On laisse Sebastien Loeb (8e) derrière nous, je n'aurais jamais imaginé ça, même en rêve." Le prochain Rallye est prévu en Estonie du 14 au 17 juillet. Le Rallye d'Ypres est au programme lui du 18 au 21 août. (Belga)