VW Fun Cup - Tourneur/Verleyen/Mondron premiers vainqueurs à Mettet

(Belga) Simon Tourneur, Gilles Verleyen et Guillaume Mondron (#480 Milo Tourneur) ont remporté ce dimanche les 8 Heures de Mettet, première manche de la saison de VW Fun Cup.

Le trio s'est imposé après avoir accompli 360 tours et avec deux petites secondes d'avance sur Quentin Denis/Florian Van Dooren/Julien Schein (#199 DRM Credeco), qui ont créé la surprise dans cette première épreuve, et se sont d'ailleurs imposé dans les catégories Fun et Pure. Le podium a été complété par l'équipage champion en titre Sébastien Kluyskens/Cédric Bollen/Emile De Dryver (#477 DRM Autographe), à 13 secondes des vainqueurs. Du côté des biplaces, c'est l'équipage Alessandro Tudisca/Olivier Ameel/Lucas Taelmans (#377 Michaël Mazuin Sport) qui l'a emporté. (Belga)