WRC Europe centrale: Ott Tänak réalise le meilleur temps du shakedown, Thierry Neuville tout proche

Sur un parcours de 2,11 km dans la banlieue de Prague, la plupart des pilotes n'ont roulé que deux fois en raison du programme chargé de la journée avec les deux premières spéciales en soirée et les six spéciales prévues vendredi.

Thierry Neuville peut fêter son premier titre de champion du monde lors de cet avant-dernier rendez-vous de la saison. Il compte 29 points d'avance sur Tänak, son plus proche poursuivant au classement.

"Je me sens bien jusqu'à présent. Avec une journée d'essais et un rallye en Autriche, nous sommes bien préparés. J'ai apprécié de pouvoir à nouveau rouler sur l'asphalte. Il y aura beaucoup de spectateurs et je vais en profiter. Nous verrons où cela nous mènera", a confié Neuville après l'arrivée.

Après deux premières journées en Tchéquie, les pilotes prendront la direction de l'Allemagne et de l'Autriche pour le week-end de ce rallye disputé dans trois pays. Deux boucles de trois spéciales seront au programme samedi avant les quatre dernières spéciales dimanche avec la Power Stage pour finir à Passau en Autriche.