WRC - Evans en tête du Rallye de Turquie devant Neuville après la première boucle dimanche

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota Yaris) occupe la tête du Rallye de Turquie, cinquième des sept manches du championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la première boucle dimanche matin. Thierry Neuville (Hyundai i20) pointe en deuxième position, devant le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), leader du championnat.

Le classement a été chamboulé à l'issue de la première spéciale du jour, Çetibeli 1 (38,15 km). Leader samedi, Thierry Neuville a été victime d'une crevaison, tout comme son équipier français Sébastien Loeb et Sébatien Ogier, qui se partageaient la deuxième place. Auteur du meilleur temps avec une large avance sur les autres pilotes, Elfyn Evans s'est ainsi retrouvé en tête avec 46.9 d'avance sur Ogier et 47.7 sur Neuville. Neuville s'est déchainé dans la spéciale suivante, Marmaris 1 (6,22 km), infligeant 4.5 à Loeb, 4.8 à Ogier et 5.5 à Evans. Le Saint-Vithois remontait ainsi en deuxième position, à 42.2 d'Evans. Ogier est troisième à 46.2, Loeb quatrième à 51.4. Contraint à l'abandon samedi matin, le champion du monde estonien Ott Tänak est reparti dimanche. La même boucle, Çetibeli puis Marmaris (qui servira de power stage), sera répétée plus tard dans la matinée. Au classement du championnat, Ogier (79 pts) compte neuf longueurs d'avance sur son équipier Evans (70) et quatre de plus sur Ott Tänak (66), l'homme ayant mis fin à son règne la saison passée. Neuville est 5e avec 42 points.