WRC - Rallye d'Estonie - Kalle Rovanperä contrôle pour rester en tête, Thierry Neuville troisième

Le Finlandais Kalle Rovanperä trône toujours en tête du rallye d'Estonie, septième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la journée de samedi. Thierry Neuville (Hyundai) occupe la troisième position, derrière son équipier irlandais Craig Breen et devant le leader du championnat, le Français Sébastien Ogier (Toyota).

Troisième à l'issue de la première boucle samedi matin, Neuville a réalisé le cinquième chrono de la première spéciale de l'après-midi, l'ES 14, Peipsiääre 2 (23,53 km), dominée par son équipier estonien Ott Tänak, contraint à l'abandon samedi. Ce dernier récidivait dans la spéciale suivante, Mustvee 2 (12,28 km), alors que Neuville signait le troisième temps. L'ES 16, Raanitsa 2 (22,76 km), voyait à nouveau Tänak s'offrir le scratch devant Neuville. Le Saint-Vithois confirmait sa montée en puissance en se montrant le plus rapide de l'ES 17, Vastsemoisa 2 (6,7 km). Sébastien Ogier signait le meilleur temps de la courte spéciale de clôture de la journée, Tortu 2 (1,64 km), devant Neuville. Solide leader, Kalle Rovanperä a contrôlé la situation durant l'après-midi. Le Finlandais de Toyota termine cette journée avec 50.7 d'avance sur l'Irlandais Craig Breen (Hyundai). Thierry Neuville pointe en troisième position, à 1:20.9. Il précède le leader du championnat, Sébastien Ogier, quatrième à 1:38.8, et son dauphin, le Britannique Elfyn Evans (Toyota), cinquième à 2:02.2. Six spéciales sont encore au programme dimanche. La Power Stage se disputera à partir de 13h18 heure belge. Ogier est en tête du championnat du monde avec 133 points. Evans suit avec 99. Neuville (77) est troisième.